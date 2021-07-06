Коронавирус в Пензенской области: заболели еще 165, умерли 22

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперативного штаба, вчера в Пензенской области от коронавируса с осложнениями скончались еще 22 пациента – это новый антирекорд по числу умерших за сутки в регионе. В их числе 10 мужчин и 12 женщин. Все пациенты имели серьезные сопутствующие заболевания.

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Всего с начала пандемии в регионе умерли 1 148 человек.

Также подтвердились еще 165 случаев заболевания коронавирусом. Из них 120 случаев выявлены на территории Пензы.

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Общее число заболевших с начала пандемии – 50 695 человек.