Жителям Пензы невыгодно переезжать в Москву

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они провели исследование, в ходе которого взяли в расчет заработные платы в различных сферах, а также стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве и других городах нашей страны и высчитали сумму, которая остается свободной после вычета прожиточного минимума.

Удалось выяснить, что переезд в Москву для жителей Пензы не принесет существенных изменений в финансовом плане: в большинстве случаев аренда жилья нивелирует прибавку к заработной плате, оставив лишь в среднем на 3 900 рублей больше свободных средств, чем в родном городе.

Впрочем, многое зависит от сферы деятельности. Выгоднее всего в Москву из Пензы переезжать специалистам IT-сферы: в их случае прибавка к свободным средствам составит 73,7 тысяч рублей.