В Пензенской области обсудили выполнение природоохранного законодательства

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Оценку состояния окружающей среды и результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий обсудили в понедельник, 5 июля 2021 года, на оперативном совещании в региональном правительстве, состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи.

По информации министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в первом полугодии текущего года выявлено 51 нарушение природоохранного законодательства.

Наложено штрафов на сумму 765 тыс. рублей.

Среди нарушений: самовольное пользование водными объектами и недрами, либо пользование ими с нарушением условий; несоблюдение требований к охране атмосферного воздуха и при обращении с отходами.

В целях недопущения самовольного пользования природными ресурсами, Олег Мельниченко поручил активизировать взаимодействие с правоохранительными органами и незамедлительно передавать им материалы о выявленных нарушениях для привлечения к ответственности.

Участников совещания руководитель региона нацелил на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства. Даны поручения направить в адрес муниципальных районов информации о месторасположении выявленных мест самовольного пользования ресурсами.

Как отметил врио губернатора, до 1 августа необходимо эти места чётко выявить, зафиксировать и уведомить местные администрации.

До 1 сентября текущего года необходимо установить принадлежность земельных участков, расположенных на территории региона. Также поставлена задача рекультивации нарушенных земель в результате незаконного пользования.

«До 1 октября предстоит подготовить «дорожную карту», спланировать и провести соответствующие мероприятия с муниципальными образованиями, - распорядился Олег Мельниченко.