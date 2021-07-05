Альпака Эльза из пензенского зоопарка стала приемной мамой для барашка, овечек и косули

Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»

В пензенском зоопарке снова пополнение! Однако в этот раз не совсем в привычном понимании этого слова: в учреждение приехали сразу несколько детенышей, оставшихся сиротами – косуля, барашек лойской породы и карликовые овечки.

Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»

Новые питомцы уже получили имена: косуля был назван Васькой, барашек – Пломбирчиком, а овечек сотрудники учреждения ласково кличут «малышариками». А чтобы крохам не было так одиноко в новом доме, было решено подселить их к альпаке Эльзе.

Фото: МАУ «Пензенский зоопарк»

Эльза сама не так давно стала мамой: ее сын получил имя Элвин. Появление приемных детишек альпака восприняла настороженно, но вскоре свыклась и начала их воспитывать, как родных.