Анастасия Горбунова из Пензы - в сборной России по триатлону для участия в Олимпиаде - 2021

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В карьере Анастасии Горбуновой данная Олимпиада первая, но эта дебютантка явно с олимпийским характером - дважды чемпионка России- в 2020 году, серебряный призер- в 2019-ом, бронзовый призер Кубка мира в Китае в 2017 году.

Чтобы по достоинству оценить эти отличные результаты достаточно только представить себе, что именно надо преодолеть на дистанции триатлона: заплыв на 1,5 км, затем 40 км на велосипеде и 10 км бегом.

Личный тренер спортсменки ее отец Олег Борисович Горбунов уверен, что к Олимпиаде Настя подходит в хорошей форме: «Будем стремиться к попаданию на пьедестал почета».

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