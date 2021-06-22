Продолжается ремонт дороги федерального значения в Ичалковском районе

На данный момент полностью уложен финишный слой асфальта на участке протяжённостью 4,7 км. Но на этом работа дорожной бригады ООО «МАПО-Транс» не закончилась. Скоро рабочие приступят к установке знаков и остановок.

– Работаем с опережением графика, погода позволяет. На всю дорогу мы уложили верхний слой асфальта. Сейчас работают два катка, уплотняют его. Также защебеним обочину. В ближайшее время займёмся установкой знаков и остановочных павильонов: их будет установлено пять. Сделаем одну разворотную площадку и одну – посадочную, – рассказывает начальник транспортно-строительных работ В.Н. Сундиков.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.