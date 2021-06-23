Победитель и участники кадрового проекта «Моя Мордовия» получили высокие должности

Напоминаем вам, что республиканский кадровый проект «Моя Мордовия» был организован Администрацией Главы РМ и Правительства РМ при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Он стартовал 3 марта 2021 года. На этапе регистрации получено 6 047 заявок. На промежуточных отборочных этапах участники писали эссе и проходили дистанционное тестирование.

224 участника, которые показали максимальные результаты после этих этапов, получили приглашение в финал. По итогам очного контрольного тестирования свои результаты подтвердил 161 человек. Победителями стали 40 участников проекта. Три человека уже получили высокие должности.

Так, заместителем министра юстиции Республики Мордовия назначен победитель проекта Антон Назаров. Руководителем секретариата главы Республики Мордовия – Никишин Михаил Михайлович (финалист). Старшим советником Главы Республики Мордовия стал Степанцов Виктор Алексеевич (участник).