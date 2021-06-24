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Недвижимость24 июня 2021 20:00

Дороги в Мордовии ремонтируют с применением современных материалов и технологий

В ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике активно используются инновации, связанные с асфальтобетонными смесями
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Так, все смеси выпускаются по обновленным ГОСТам, которые в свою очередь гармонизированы с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Кардинально изменились методы проектирования смесей, их изготовления и методов испытаний.

По словам начальника отдела реализации нацпроекта ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» Сергея Хорина, пристальное внимание уделяется приемке работ нашей службой лабораторного контроля.

- В распоряжении специалистов есть передвижная лаборатория «Трасса» и в ежедневном режиме пробы-керны с объектов поступают для испытаний в стационарную лабораторию, где имеется самое передовое оборудование для испытаний на соответствие нормативам.

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