В Мордовии в суд направлено дело угонщика авто заснувшего за столом товарища

Фото: Олег Укладов

По информации пресс-службы МВД РМ, сообщение об угоне в дежурную часть поступило 26 апреля. Пострадавший рассказал, что уснул во время застолья. Проснувшись, не обнаружил ни товарища, ни ключей от автомобиля, ни самого транспортного средства.

Что тут скажешь: не пей за рулем, не спи за столом.

Дознавателем ММО МВД России «Чамзинский» в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

В настоящий момент оно направлено в суд.