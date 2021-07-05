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Происшествия5 июля 2021 8:56

В Мордовии в суд направлено дело угонщика авто заснувшего за столом товарища

Остановившие угнанную иномарку инспектора ГИБДД составили на нетрезвого водителя протокол об административном правонарушении, автомобиль изъяли
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Олег Укладов

Фото: Олег Укладов

По информации пресс-службы МВД РМ, сообщение об угоне в дежурную часть поступило 26 апреля. Пострадавший рассказал, что уснул во время застолья. Проснувшись, не обнаружил ни товарища, ни ключей от автомобиля, ни самого транспортного средства.

Что тут скажешь: не пей за рулем, не спи за столом.

Дознавателем ММО МВД России «Чамзинский» в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

В настоящий момент оно направлено в суд.

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