В Пензе 97-летие отметил Михаил Георгиевич Пахомов

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В своем почтенном возрасте Михаил Георгиевич бодр, энергичен. Великое поколение победителей, кто и в наши дни справляется с жизненными трудностями, оставаясь отзывчивыми и добродушными.

Войну 17-летний Михаил Пахомов встретил курсантом артиллерийского училища. Впереди были бои на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева.

На войне Михаил Георгиевич получил контузию, последствием которой стала потеря зрения на несколько месяцев. После лечения в госпитале до конца Великой Отечественной готовил кадры для фронта.

После войны окончил военно-транспортную академию. Занимал должности начальника службы полка, дивизии в Киргизии, Туркменистане и Казахстане.

Коллектив следственного управления от всей души желает Михаилу Георгиевичу крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и благополучия!