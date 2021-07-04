В Пензу привезли Кубок Гагарина

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Вчера в СЗК «Дизель-Арена» состоялась презентация Кубка Гагарина, который в наш город привез воспитанник пензенской школы хоккея, нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Клим Костин. Ранее Клим завоевал этот трофей в составе ХК «Авангард». Гости презентации смогли сфотографироваться к Кубком и спортсменом, а также получить его автограф.

- Все достижимо, если приложить усилия. Я благодарен своему первому тренеру. Отцу, директору пензенской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею и другим, кто поддерживал меня, - отметил Клим.

Мероприятие было организовано с соблюдением всех мер безопасности.