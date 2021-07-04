В Мордовии у одаренных детей появился свой крутой покровитель

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Месяц назад врио Главы Мордовии побывал в лицее для одаренных детей, оценил его потенциал. По итогам визита Артём Здунов дал поручение разработать программу развития республиканской кузницы талантов на ближайшие пять лет.

2 июля 2021 года врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание о работе республиканского лицея для одаренных детей. По информации пресс-службы, говорили о развитии олимпиадного движения, математического образования, взаимодействии с вузами и предприятиями. В обмене мнениями приняли участие представители лицея, Мордовского госуниверситета, а также, в режиме ВКС, организаторы Всероссийской олимпиады школьников. Сетования представителей госуниверситета о том, что только 30 процентов выпускников лицея поступают в главный вуз республики врио Главы Мордовии не поддержал и заступился за талантливых ребят: «Здесь университету не на кого жаловаться, кроме как на себя, - обратился он к проректору вуза Петру Сенину.

По словам Артема Здунова, выпускники правильно делают, что уезжают учиться туда, где лучше. Человеку нужно развиваться в научном плане, наращивать связи. Лицей невозможно вырвать из системы образования страны и мира, в целом.

А представителям вуза посоветовал активнее использовать свои конкурентные преимущества, разъяснять абитуриентам уровень образования в университете. Отметил Артем Алексеевич и пока еще недостаточную активность в участии в грантовых конкурсах.