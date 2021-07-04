Сыновья фронтовика из Пензенской области получили удостоверения к орденам отца

Фото: Пресс-служба ЦВО

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков вручил удостоверения к двум орденам Красной Звезды сыновьям участника Великой Отечественной войны Ивана Сизова. К наградам боец был представлен в 1945 году.

Иван Алексеевич Сизов служил командиром минометного расчета 229 стрелковой дивизии 1 Украинского фронта. Помимо орденов, был награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Удостоверения к орденам отца получили его сыновья, Михаил и Владимир.