Сплошные будни

Дарина Эрвин, Александр Цекало Фото: Борис КУДРЯВОВ

Волны коронавируса сменяют раунды вакцинации, еще чаще тайм-ауты «пофигизма».

Тут еще футбол у россиян закончился, так и не начавшись.

Даже и не подозревал, как жив во мне, в друзьях Союз.

Готовимся болеть за воспитанника Лобановского Шевченко и его команду, техничную, волевую.

Не то, что мы уж такие кровожадные, но и РФС должен уметь пользоваться красной карточкой. Иначе слабый тренер продолжит строить большие планы.

А читателям в субботу, по формуле Фарады, хочется «большой, но светлой любви».

Как у Александра Цекало и Дарины Эрвин.

Ради избранницы продюсер готов, практически, на все.

Подробнее – у Ольги Либгард

Читайте, смотрите.