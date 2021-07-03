Сплошные будни

Дарина Эрвин, Александр Цекало
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Волны коронавируса сменяют раунды вакцинации, еще чаще тайм-ауты «пофигизма».
Тут еще футбол у россиян закончился, так и не начавшись.
Даже и не подозревал, как жив во мне, в друзьях Союз.
Готовимся болеть за воспитанника Лобановского Шевченко и его команду, техничную, волевую.
Не то, что мы уж такие кровожадные, но и РФС должен уметь пользоваться красной карточкой. Иначе слабый тренер продолжит строить большие планы.
А читателям в субботу, по формуле Фарады, хочется «большой, но светлой любви».
Как у Александра Цекало и Дарины Эрвин.
Ради избранницы продюсер готов, практически, на все.
Читайте, смотрите.