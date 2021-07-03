В Пензенской области прошел 50-й Лермонтовский день поэзии

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Почетными гостями мероприятия стали заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, президент ассоциации, «Лермонтовское наследие», советник министра культуры РФ Михаил Лермонтов, летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев, актёр театра и кино, режиссёр Сергей Маховиков, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области,обращаясь к гостям музея-заповедника «Тарханы», Ольга Баталина отметила совершенно особенное творчество Михаила Лермонтова - поэта уникального, который в каждом лирическом произведении показал внутренние противоречия и целостность человеческой души.

«Тарханы» - совершенно потрясающие. Обязательно постараюсь сюда приехать ещё раз вместе с детьми, с близкими», - поделилась гостья.

В рамках дня поэзии вручены награды лауреатам Всероссийской премии имени М.Ю. Лермонтова.