В Пензе драмы больше нет?

Фото: Юлия Пыхалова

Несколько дней назад мы опубликовали материал «100 дней после Указа: что изменилось в Пензенской области с приходом Олега Мельниченко», где рассказали о том, что сделано в области в последнее время для защиты здоровья детей, широкой вакцинации жителей, формирования в регионе публичной инвестиционной политики.

В комментариях одна из читательниц, обращаясь к Олегу Мельниченко, попросила о помощи.

Отмечая большую нагрузку на врачей, она в то же время критически высказалась об очередях к ним, что после выздоровления несколько дней не может закрыть больничный лист.

Позже сотрудники поликлиники 14 г. Пензы рассказали, что после проверки конкретной информации службой технической поддержки выяснилось: больничный лист обратившейся за помощью женщины закрыт, а ее контактный телефон, к сожалению, был недоступен. Задержка в оформлении произошла из-за зависания программы, в которой выполняется подготовка электронных больничных листов. Неисправность устранена.

А, значит, не все так драматично с оформлением больничных листов, и – главное - выздоровлением наших больных.