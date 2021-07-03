В Пензе в ночь со 2 на 3 июля проверили бары и ночные клубы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В рейде приняли участие сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города, УМВД России по г. Пензе, управления по делам ГОЧС, администрации Железнодорожного района.

Проверялось выполнение требований режима повышенной готовности по предотвращению роста инфекционных заболеваний и профилактике COVID -19, в том числе, вновь введённые с 21 июня ограничения по режиму работы в период с 23 до 06 часов. Проверена работа трех объектов общественного питания: РК "Добро" (Привокзальная пл.ст.Пенза1); "Арлекино" (ул. Московская,34); бар "Харатс"(ул.Кулакова,7).

В ходе рейда нарушений не выявлено.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, мероприятия по контролю ситуации на потребительском рынке будут продолжаться на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности.