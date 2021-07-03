Наша служба и опасна, и длинна

Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Пензенской области

Даже во времена царствования Петра I движение на российских улицах уже можно было назвать интенсивным – конечно, если не сравнивать с современными реалиями. Встрять в пробке на несколько часов в те годы вряд ли было бы возможным, но вот получить кнутом от грубого кучера или попасть под лошадь – вполне. А с появлением автомобильного транспорта вопрос наведения порядка встал особенно остро: даже при скорости первых машин в 15 километров в час уже в первое десятилетие после их изобретения за границей произошли два ДТП с пострадавшими. Что говорить о годах, когда транспорт стал более доступным и быстрым.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Пензенской губернии легковые автомобили появились в 1910-х годов. Чтобы получить право езды, владельцу нужно было обратиться в городскую управу, где будущего водителя проверяла специальная комиссия. Само собой, основным транспортом в городе все еще оставались повозки с лошадьми и основным видом преступления, связанного с дорожным движением, было конокрадство.

Обязанность следить за дорогами первоначально была закреплена за губернской полицией, позже для этого было создано отдельное ведомство. Первым начальником областной ГАИ стал И. Самсонкин, назначенный в 1939.

К 1940 году в Пензенской области было уже зарегистрировано 665 грузовых машин и 7 532 трактора. Однако в столице региона до сих пор не существовало такого понятия, как асфальтированная дорога. По улицам рассекали извозчики, велосипедисты, мотоциклисты, крупный транспорт, автобусы… Наводить порядок становилось все сложнее. Было принято решение открыть первую автошколу, где водителей учили не только, как правильно держать руль, но и основам правил дорожного движения.

В годы Великой Отечественной войны на плечи сотрудников ГАИ легла обязанность обучения шоферов для фронта. Эта работа выполнялась совместно с военными.

НЕДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ И НАШИ ДНИ

После войны вернуться к довоенному количеству автомобилей в нашем регионе удалось только спустя несколько лет. В 1952 году региональное правительство утвердило план глобальной реконструкции центра города, после которой вопрос безопасности дорожного движения вышел на новый уровень. К тому времени в стране все еще не было единого свода ПДД. Водители, приезжая в другой регион, неизбежно сталкивались с трудностями, поскольку здесь свод правил мог отличаться. Добавлял проблем и технический прогресс, который привел к появлению скоростных машин. Поэтому перед сотрудниками ГАИ стояли две задачи: формирование единого свода правил дорожного движения и контроль соблюдения скоростного режима. Все это удалось решить в течение нескольких лет упорной работы.

Сегодня начальников УГИБДД по Пензенской области является полковник полиции Антон Витальевич Шматков. Он родился в Сыктывкаре, в 2000-м году закончил ПГПУ им. Белинского в Пензе, год спустя начал работать в милиции. Был участковым, инспектором, начальником отдела дорожно-патрульной службы.

- Работы, конечно, много, - отмечает Антон Витальевич. – Наша область входит в число лидеров по темпам автомобилизации, поэтому с каждым годом транспорта на улицах региона все больше. А с ним – и проблем.

Но есть и хорошие новости: плановая работа, проведение профилактические мероприятий и рейдов дает свои результаты. В частности, с начала года в Пензенской области на 13% снизилось число ДТП (по сравнению с тем же периодом в прошлом году). Сократилось число происшествий с участием водителей в состоянии опьянения на 65%, пешеходов - на 4%, несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет - на 11%, с участием мототранспорта - на 53%. Целевой ориентир по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» достигнут.

О ТОВАРИЩАХ НЕ ЗАБЫВАЕМ

1 июля на здании средней школы № 43 была торжественно открыта мемориальная доска старшему лейтенанту милиции Олегу Николаеву, погибшему при исполнении служебного долга в 1983 году. Он работал в органах МВД с 1971 года рождения. В 1983-м Олег Владимирович принял решение уйти со службы.

В последний рабочий день он получил задание сопровождать колонну автобусов с детьми, которые ехали на соревнования в Шемышейку. На обратном пути ехавший

впереди автобусов с ребятами Николаев увидел, что у движущегося навстречу «Камаза» прицеп вынесло на «встречку». Поняв, что выровняться на высокой скорости большегруз не сможет и неизбежно столкнется с колонной, полицейский, не думая, подставил свою машину под прицеп. От сильного удара «Камаз» сбросил скорость, но протащил патрульную машину еще несколько метров. От полученных травм Олег Николаев скончался спустя несколько дней, но ценой своей жизни спас десятки других.

Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Пензенской области

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено полковнику полиции временно исполняющему обязанности начальника Управления МВД России по Пензенской области Максиму и полковнику полиции начальнику Управления Госавтоинспекции Антону Шматкову. После окончания мероприятия его участники почтили память Олега Николаева минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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