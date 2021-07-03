Поздравление Олега Мельниченко

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые сотрудники и ветераны

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Пензенской области!

Поздравляю вас с праздником - Днём ГИБДД МВД Российской Федерации!

Вы - люди мужественной профессии, которая постоянно требует от вас самоотдачи, стойкости, выдержки и терпения. И этими замечательными качествами вы наделены сполна. Сотрудники службы успешно решают важные и ответственные задачи – надежно обеспечивают порядок и безопасность на автодорогах региона, реализуют масштабный комплекс профилактических мер.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, неизменную верность делу, которому вы посвятили жизнь!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!

Врио губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко