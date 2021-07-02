Пензенское УФАС признало стоимость проезда в общественном транспорте монопольно высокой

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Пензенское управление ФАС признало компании «Меркурий», «Корпорация Дилижанс» и ТК «Дилижанс» нарушителями Закона о защите конкуренции.

По данным ведомства, проверка помогла установить, что прошлогоднее повышение стоимости проезда в пензенском общественном транспорте было необоснованным. Цена была признана монопольно высокой и ущемляющей права потребителей.

По итогам рассмотрения дела компаниям были выданы предписания о необходимости устранить нарушения законодательства до 1 августа 2021 года.