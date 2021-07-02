Житель Пензенской области обнаружил в лесу два снаряда времен Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Житель Пензенской области обратился в полицию. Мужчина рассказал, что во время прогулки в лесу обнаружил два предмета, похожих на боеприпасы. На место сразу же выехали взрывотехники областного управления Росгвардии.

Обследовав находку, они установили, что это 75-милиметровые артиллеристские снаряды времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были сильно повреждены коррозией.

Опасную находку вывезли на полигон, где уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.