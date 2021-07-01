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Общество1 июля 2021 15:22

С начала года 10 семьям из Мордовии полностью списали долг по ипотеке

Еще 92-м – частично
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (является частью национального проекта «Демография»). В ее рамках жители региона смогут сократить или даже списать полностью долг по ипотеке.

Участниками программы могут стать семьи, постоянно проживающие и работающие на территории Мордовии, признанные нуждающимися в жилье. Если у них после взятия ипотеки рождается первый или второй ребенок, то списывается 10% от долга. При рождении третьего ребенка – 30%, после рождения четвертого ипотека погашается полностью.

Семьи, где дети были рождения еще до взятия кредита, тоже могут получить выплаты на погашение долга, при условии, если на каждого члена семьи приходится доход в размере, не превышающем прожиточный минимум, утвержденный в республике. Такие семьи могут рассчитывать на списание 10% при наличии двух детей, 20% - трех или четырех, и полное погашение при наличии пяти и более детей.

Всего с начала года выплаты получили 102 семьи. 10 из них списали ипотеку полностью.

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