Впервые с 2016 года выпускница пензенской школы получила 100 баллов на ЕГЭ по биологии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стали известны результаты ЕГЭ по биологии. Выпускница пензенской гимназии «Сан» Мария Чуракова получила высший балл по этому предмету. Стоит отметить, 100 баллов на ЕГЭ по биологии пензенцы не получали уже много лет – последний раз это было в 2016 году.

- Весь этот учебный год я усердно готовилась к экзаменам, - рассказала Мария. – Безусловно, без поддержки педагогов и родных было бы труднее. Я благодарна им за все.

Сейчас идут резервные дни, во время которых ЕГЭ сдают те, кто не смог по уважительным причинам присутствовать на экзамене в основные дни сдачи.