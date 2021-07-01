Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом в четверг, 1 июля 2021 года, врио губернатора заявил у Мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе, где состоялась церемония возложения цветов.

Напомним, что указанная дата неофициально отмечается в России уже более 10 лет. В этот день чествуют и вспоминают тех, кто с оружием в руках противостоял попыткам посягательства на конституционный строй нашего государства, интересы страны за её пределами.

Врио главы областной исполнительной власти сообщил о том, что поддержал предложение лидеров ветеранских организаций региона законодательно закрепить памятную дату. Он дал поручение подготовить соответствующий региональный законопроект.

По словам Олега Мельниченко, на ближайшую сессию Законодательного Собрания он внесет законодательную инициативу, чтобы 1 июля в Пензенской области был объявлен памятным днём. Мы его официально установим. Это право региона.

День ветеранов боевых действий – это дань уважения подвигам военнослужащих и добровольцев, которые отстаивали целостность и безопасность нашей Родины. Долг памяти перед теми, кто защищал мирную жизнь людей в горячих точках земного шара, часто – ценой собственной жизни.

В России около полутора миллионов ветеранов боевых действий. Из них 15 тысяч человек проживают на Пензенской земле. Присутствовавших на церемонии возложения цветов ветеранов Олег Мельниченко поблагодарил за честное исполнение воинского долга, верность Родине и патриотизм.

В Пензенской области представители ветеранского движения реализуют важные для региона проекты: в социальной сфере, образовании, культуре и спорте. Занимаются военно-патриотическим воспитанием молодёжи.