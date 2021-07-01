Стартовал проект «Пензенская область – регион возможностей»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Проект «Пензенская область – регион возможностей» реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. Организатором выступает правительство Пензенской области при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко высоко оценил активность регистрации участников кадрового проекта «Пензенская область – регион возможностей» и обозначил карьерные перспективы будущих победителей. Говоря о возможностях трудоустройства для лучших участников проекта, глава региона сообщил, что им будут предложены должности с достаточно высоким уровнем ответственности, позволяющие решать интересные и сложные управленческие задачи.

«Среди должностей, которые будут предложены победителям проекта: заместитель министра, начальник управления министерства, заместитель начальника департамента области (а это должность, сравнимая по статусу с заместителем министра регионального правительства), заместитель руководителя областного учреждения или организации – все эти должности с широкими полномочиями, позволяющие сразу включиться в работу на самых ответственных участках», – подчеркнул Мельниченко.

По словам врио губернатора, никто из участников, ярко проявивших свои таланты и компетенции на площадке проекта, не останется без дела.

«Найдем применение всем – главное, чтобы было желание работать, развиваться и расти вместе с областью. В Наблюдательный совет проекта вошел целый ряд руководителей крупных областных предприятий и учреждений, которые обеспечат всех проявивших себя интересными предложениями», – добавил он.

Напомним, проект «Пензенская область – регион возможностей» был запущен 23 июня. Менее чем за неделю для участия в нем зарегистрировались более 1000 человек. «Такие темпы регистрации демонстрируют интерес наших граждан к судьбе родного края. Призываю всех, кому небезразлично развитие Пензенской области, принять участие в этом проекте, проявить себя с лучшей стороны. Совместными усилиями мы выведем нашу область на новый уровень», – прокомментировал ход регистрации Олег Мельниченко.

Подать заявку можно на сайте проекта 58регионвозможностей.рф. Регистрация продлится до 21 июля. На этом этапе участникам предстоит выполнить первое задание – подготовить эссе. Это обязательное условие для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора.

Возможность подготовить эссе будет у участников до 23 июля.

Все победители проекта будут включены в резерв управленческих кадров Пензенской области в установленном порядке, а также получат право на участие в образовательной программе «Развитие управленческих навыков руководителя». Десять лучших примут участие в специальной образовательной программе в одном из ведущих вузов с возможностью прохождения стажировки за рубежом.

Подробная информация о проекте – на сайте 58регионвозможностей.рф.