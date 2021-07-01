Олег Мельниченко о Прямой линии - эффективном канале связи, способе решения проблем

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Вакцинация, цены на продукты питания и жильё, тарифы ЖКХ, развитие сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, выплата детских пособий, газификация и блокировка соцсетей – эти темы прозвучали на Прямой линии Владимира Путина.

«Прямые линии – это, прежде всего, эффективный способ решения проблем граждан, действенный способ оперативной, адресной помощи. Об этом сегодня заявил Президент. Он отметил и ещё одну важную особенность прямых линий – они высвечивают наиболее актуальные на данный момент темы», - дополнил врио главы субъекта Федерации.

По его словам, тема коронавируса, к сожалению, продолжает оставаться в топе самых резонансных.

«По поводу обязательности прививок от ковида для определённых категорий граждан – первым критерием должна стать эпидемиологическая ситуация в регионе. Решение в связи с обострением эпидобстановки принимает главный санитарный врач субъекта. «При этом, конечно, никто не будет заставлять человека делать прививку. Это даже не обсуждается», - уточнил Олег Мельниченко.

Врио главы Пензенской области сообщил, что по итогам проведённой Президентом РФ Прямой линии членам правительства региона даны поручения о подготовке предложений по усовершенствованию работы в контексте прозвучавших сегодня тем.

Прокомментировал он и поступивший вопрос относительно повышения качества водопроводной воды. В Пензенской области этой сфере уделяется большое внимание. Много поступает обращений от граждан в мой адрес – во время поездок в муниципальные районы, отметил Олег Мельниченко, другое дело, что модернизировать систему, которой не занимались долгие годы, за год или два – невозможно.

Мы выстраиваем долгосрочную стратегию обновления систем водообеспечения. На 2022 год, в частности, готовится заявка в Минстрой РФ – на строительство объекта – водопровода в селе Засечном, не в городе Спутник. Предполагается возведение и оснащение насосной станции и водопровода в две нитки 300 мм – от Гидростроя до Засечного. В 2021 году, по словам временно исполняющего обязанности главы субъекта Федерации, в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется строительство объекта - станции осветления и обезжелезивания воды для ВЗУ №8 г. Кузнецка.

А также на основании заявок органов местного самоуправления запланированы работы по капитальному ремонту и строительству объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Пензенской области на общую сумму софинансирования из бюджета региона порядка 200 млн рублей. На сегодняшний день в программу включено 163 объекта.