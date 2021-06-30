Руководитель СУ СК по Пензенской области сделал прививку от коронавируса

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Руководитель регионального следственного управления Дмитрий Матушкин сделал прививку. Коронавирусом он переболел в ноябре прошлого года. В связи с тем, что после выздоровления прошло более шести месяцев, было принято решение о вакцинировании. Соответствующая разъяснительная работа о необходимости вакцинации проведена и с сотрудниками ведомства, отмечает пресс-служба СУ СК.

Процедура организована непосредственно в управлении, в специально оборудованном медицинском кабинете.

Накануне осуществляется медицинский осмотр с заполнением анкет и обязательным обследованием состояния здоровья.

На сегодняшний день 86% сотрудников управления прошли вакцинацию или имеют высокий уровень антител в крови, что позволяет говорить о формировании коллективного иммунитета.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Оба этапа вакцинации в абсолютном большинстве случаев переносятся сотрудниками без серьезных побочных эффектов, с признаками легкого недомогания в течение первых суток после инъекции.

Каждый сотрудник должен быть максимально защищен в условиях пандемии, с учетом возложенных на следователей и криминалистов задач.

Следственное управление напоминает о необходимости вакцинации (при отсутствии медицинских противопоказаний), использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдения социальной дистанции. Только совместными усилиями можно эффективно противостоять распространению коронавируса.