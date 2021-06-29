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Происшествия29 июня 2021 14:00

В лесу рядом с Малой Валяевкой обнаружили несколько коробок с патронами

Их владельцу - в случае, если его личность удастся установить - грозит до четырех лет тюрьмы
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Житель Пензенской области обнаружил в лесу рядом с селом Малая Валяевка боеприпасы и сразу же сообщил об этом в полицию. Сотрудники МВД и Росгвардии, прибывшие на место, изъяли почти семь тысяч патронов разных калибров. Экспертиза показала, что часть боеприпасов из-за долгого пребывания в земле не пригодна для стрельбы.

По факту было возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы регионального УМВД, сотрудники полиции принимают меры по установлению владельцев боеприпасов.

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