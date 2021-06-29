Альтернативный образ будущего

Когда мы говорим о предвыборных программах, то имеем в виду не только набор действий, которые собирается совершить партия в случае победы, но в идеале – некий образ будущего, большой проект нового общества. Есть ли такие проекты у нынешней оппозиции?

КПРФ

Как рассказал КП кандидат политических наук Александр Семенов, на старте кампании предложения парламентских партий не блещут инновационностью: «По сути, мы видим то, что видели и слышали в течение многих лет. Весь базовый набор идей и инициатив повторяют и КПРФ.

Коммунисты в этом году решили взять на вооружение все те же лозунги о национализации, индустриализации, возрождении и пр. Очевидно, их образ будущего – государство-контролер, которое хочет все регулировать и всем управлять (эдакий СССР времен индустриализации и сталинских репрессий?).

Программа партии изобилует громкими девизами: «России – суверенную экономику», «Сильная Россия – безопасная страна». Из нового и неожиданного – вернуть некие «ленинские льготы» для женщин и детей.

В целом в программе коммунистов, как и в 2016 году, всего 10 «шагов». Любопытно, что на выборах президента в 2018 году коммунисты тоже «шагали» в светлое будущее, но тогда «шагов» было целых 20. К новым выборам от половины, видимо, решили отказаться.

ЛДПР

В отличие от коммунистов в программе ЛДПР целых 100 шагов. Среди них – предложения сократить состав Госдумы до 300 человек, создать двух- или трехпартийную систему, распустить Совет Федерации и сформировать 30 губерний.

По словам политолога Александра Семенова, программа ЛДПР также не отличается оригинальностью. Впрочем, с этим не спорят и сами либерал-демократы: как заявил на съезде партии Владимир Жириновский, программа партии создавалась десятилетиями, и над ней работали «лучшие умы партии».

Отдельный акцент программа партии делает на регионах Дальнего Востока и Сибири (что неудивительно, учитывая, что партии повезло выиграть там несколько выборов подряд. В отличие от Дальнего Востока ни Пензенская область, ни Республика Мордовия в программе ЛДПР отдельного упоминания не удостоились.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

В том, что в 2021 году «Справедливая Россия» представила, пожалуй, самую свежую программу среди всей парламентской оппозиции, вряд ли есть заслуга самой партии. Ее предвыборная программа «сложилась» из программ трех объединившихся политических сил.

Новая партия, которая теперь называется «Справедливая Россия – За правду», прямо отразила в своей программе «Образ будущего» для России. В нем написано, что «Справедливая Россия будущего – это государство, которое существует для человека и во имя его интересов».

Впрочем, такая размытая формулировка вряд ли привлечет внимание большого числа избирателей. Куда активнее, по словам Александра Семенова, обсуждаются «интересные, хоть и дискуссионные», предложения о безусловном базовом доходе и «материнской зарплате»: «Мы видим, что во всем мире в период пандемии широкое распространение получили идеи прямой поддержки населения. И можно сказать, что в этом плане СРЗП движется в сторону глобальных трендов, что может привлечь на их сторону новые группы избирателей».

Идеи обеспечить всем гражданам стабильный базовый доход, а всем родителям вместо смешных пособий платить полноценную зарплату действительно можно назвать спорными. Особенно учитывая, что частенько любое увеличение выплат сопровождается таким же увеличением цен. Это понимают и сами справедливороссы, уточняя, что такие меры будут работать только вместе с экономическими реформами и справедливым отношением власти к своим гражданам.

Какая из партий действительно сможет привлечь на свою сторону избирателей, покажут выборы 19 сентября.