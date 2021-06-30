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Политика30 июня 2021 12:00

Выборы в Госдуму - нас ждет сенсация?

Эксперты прогнозируют неожиданный исход осенних выборов в нижнюю палату парламента. Впервые за 18 лет КПРФ рискует потерять второе место по числу депутатов Госдумы
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ

Коммунистов может заменить «Справедливая Россия – За правду», которая значительно обновила свой состав.

Предвыборная кампания 2021 года будет отличаться от всех предыдущих, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Пандемия, локдаун, кризис – все это сильно повлияло на настроения в обществе, что делает результаты выборов непредсказуемыми.

По мнению экспертов, главным открытием выборов может стать «Справедливая Россия – За правду». После объединения с партией Захара Прилепина и приобретения ярких кандидатов справедливороссы могут зайти на второе место, отметила в комментарии информационному агентству URA.RU Екатерина Соколова – руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Если это произойдет, КПРФ впервые за два десятилетия потеряет второе место в Госдуме. Коммунисты не стали использовать стратегию кадрового обновления, отмечают эксперты, кроме того, в последнее время партия часто упоминается в связи со скандалами. Все это может сильно повлиять на результаты выборов КПРФ и откатить партию на четвертое место по числу депутатов Госдумы. Третье место политологи и социологи отдают ЛДПР.

Безусловно, это только прогнозы. Но, судя по спискам кандидатов парламентских партий, состав нижней палаты парламента может обновиться более чем наполовину. А значит, нас ждет новая Госдума.

КСТАТИ

Кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва от «Справедливой России» в Пензенской области стали глава регионального отделения партии Анна Очкина (округ №146) и Секретарь Бюро Совета реготделения Алексей Шпагин (округ №147). По округу №23 в Мордовии на выборы пойдет глава отделения партии Антон Гераськин.

Также Пензенская область и Республика Мордовия вошли в региональную группу №29. Список кандидатов по региональной группе:

1. Ванчугов Роман Анатольевич

2. Очкина Анна Владимировна

3. Гераськин Тимур Владимирович

4. Плотников Павел Владимирович

5. Шпагин Алексей Николаевич

6. Юрченко Антон Дмитриевич

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