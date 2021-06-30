Олег Мельниченко поручил приобрести детскому дому персональный микроавтобус

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Крылатая фраза «Что отдашь – то твое» в применении к Спасскому детскому дому цепляет людей по-особенному. Поэтому решение врио губернатора приобрести микроавтобус для воспитанников детского дома тепло и с пониманием воспринято людьми далеко за пределами города, Спасского и Вадинского районов, которые посетил в ходе рабочей поездки Олег Мельниченко во вторник, 29 июня 2021 года.

В настоящее время в ГБУ ПО «Спасский детский дом» воспитывается 68 детей, из которых 11 являются сиротами, 57 - оставшимися без попечения родителей. 19 детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает пресс-служба правительства Пензенской области.

Постоянно здесь находятся 49 ребят. 19 воспитанников обучаются и проживают вне детского дома по разрешению органа опеки и попечительства Спасского района.

В детском доме для ребят созданы условия, максимально приближённые к домашним. В этом нетрудно убедиться, побывав в благоустроенных спальных помещениях, учебных и игровых комнатах, столовых, библиотеке, актовом зале, швейной, столярной мастерских. А еще есть спортивный зал, футбольное поле с искусственным покрытием, стритбольная и игровая площадки, а также физио- и процедурный кабинеты, компьютерный класс, комната психологической разгрузки и сенсорная комната.

В детском учреждении сформированы 4 группы семейного типа, в которых воспитываются разновозрастные дети от 8 до 10 человек. При этом педагогический коллектив проводит большую работу по устройству детей в семьи. Это и есть ключевая особенность и отличие домашнего и родного тебе учебного заведения от обыкновенного детского дома. Ежегодно 20-25 ребят находят приёмных родителей и опекунов.

В ходе беседы с Олегом Мельниченко директор Спасского детского дома Виктория Синдяева пояснила, что в этом году в учреждение поступило 20 человек и столько же ребят перешли жить в приёмные семьи.

«Это хороший результат. Любящую, заботливую семью стараемся найти каждому ребенку».

Олег Мельниченко пообщался с воспитанниками, уточнил режим их спортивных тренировок. Ребята рассказали, что занимаются ежедневно, из-за эпидемиологической ситуации пока не могут выехать на соревнования.

Олег Мельниченко поручил выделить порядка 3-х млн рублей на приобретение микроавтобуса для поездок воспитанников на конкурсы, соревнования и экскурсии.

Кроме того, временно исполняющий обязанности главы субъекта Федерации осмотрел внутренние помещения детдома. В этом году более 9 млн рублей направлено на ремонт учреждения.

К настоящему времени провели модернизацию пищеблока. Дети обеспечены шестиразовым питанием, рассчитанным на три возрастные категории — дошкольники, младшие и старшие школьники. Олег Мельниченко дал поручение врио регионального министра образования Александру Воронкову взять под личный контроль качество и сроки выполнения работ по реконструкции детского дома в Спасске.

В ходе рабочей поездки Олег Мельниченко провёл также встречи с жителями Спасского и Вадинского районов.

Обсуждались самые злободневные вопросы: ремонт дорог, систем водоснабжения, ввод в севооборот залесенных участков земли, а также развитие внутреннего туризма на территории Пензенской области.

«Ввод земли в севооборот – это тот целевой показатель, который обязателен для выполнения министерством сельского хозяйства Пензенской области», - уточнил Олег Мельниченко, напомнив, что и главы муниципальных образований как можно активнее должны участвовать в этом процессе, увеличивая площадь пахотных земель на территории своих районов.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Будем концентрировать наиболее перспективные земли, которые могут идти под реализацию инвестиционных проектов, - пояснил он. - Этим путём шла в своё время Белгородская область, чей опыт мне нравится».

Врио главы субъекта РФ также отметил, что в регионе есть так называемая «паевая невостребованная земля», которая в севооборот не запущена. Над решением этой проблемы также нужно активно работать, переводя в муниципальную собственность такие участки и включать их в экономический оборот.

Кроме того, в Вадинске прозвучала тема туристической привлекательности районов региона.

«Наровчат, Спасск, Вадинск – может интересно получиться с точки зрения маршрута для туристов – здесь много памятников. Самое интересное в Вадинске – историческая часть», - конкретизировал Олег Мельниченко.

«Но это лишь один элемент, а чтобы поток гостей привлечь, элементов должно быть несколько. Какой-то фестиваль, праздник, субботняя ярмарка – когда приезжают люди семьями, с детьми, чтобы поучаствовать в каких-то событиях. Вы можете часть фактов местной истории привязать к имеющимся памятникам, преподносить это красиво», - дополнил он, дав поручение главе Вадинского района и министру культуры области детально проработать данное предложение.

К тому же, врио губернатора подчеркнул, что туристически интересные объекты могут составить Золотое кольцо Сурского края.