АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-262568), назначенного на 19.07.2021г.:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, площадь: 3 335,8 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей: 5, в том числе подземных: 1, расположенное по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 89, кадастровый номер 58:31:0203052:46;

Объект 2: Нежилое здание, площадь: 32,8 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей: 1, в том числе подземных: 0, расположенное по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 89, кадастровый номер 58:31:0203052:132;

Объект 3: Земельный участок, общая площадь: 3 150 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: земли организации финансирования и кредитования (размещение и эксплуатация здания Сбербанка), расположенный по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 89, кадастровый номер 58:31:0203052:19

Начальная цена Лота №1 – 37 600 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 34 660 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 270 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 2 670 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 3 760 000 руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- договора аренды нежилого помещения 0281-1/2020 от 03.02.2020г., заключенного с ИП Федосеева Г.А., общая площадь помещений 13,6 кв. м, расположенных на 2 этаже, ежемесячная арендная плата составляет 5 440 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 906 рублей 67 копеек, срок аренды 11 месяцев с пролонгацией

- договора аренды нежилого помещения №0281-3/2018 от 20.08.2018г., заключенного с ГКУ «Госюрбюро Пензенской области», общая площадь помещений 518,8 кв. м, расположенных на 3 этаже, ежемесячная арендная плата составляет 162 462 рублей 22 копеек, в том числе НДС (20%) – 27 077 рублей 04 копеек, срок аренды 11 месяцев с пролонгацией

- договора аренды нежилого №ПО-051119 от 05.11.2019г., заключенного с ООО Сбербанк-Сервис, общая площадь помещений 27,5 кв. м, расположенных на 2 этаже, ежемесячная арендная плата составляет 7 425 рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 1 237 рублей 50 копеек, срок аренды 11 месяцев с пролонгацией.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 1266,8 кв. м, в том числе: Объект 1 общей площадью 1232,58 кв.м (подвал – 258,8 кв.м, 1 этаж – 759,3 кв.м, 2 этаж – 215,9 кв.м) и Объект 2 общей площадью 32,8 кв.м для размещения дополнительного офиса №8624/0281 и КИЦ №8624/0370 по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Стекловская, д. 89. Арендная ставка обратной аренды Объекта 1 составляет: 1 этаж - 296 руб., 2 этаж – 226 руб., подвал – 52,3 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг и Объекта 2 – 226 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

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