Пожар в пензенском ТЦ «Триумф» тушили несколько часов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

ГУ МЧС по Пензенской области сообщило подробности пожара в торговом центре «Триумф». Возгорание было обнаружено около пяти утра – горела крыша и мансарда здания.

Прибывшие на место сотрудники ведомства сумели остановить распространение пламени. Открытый огонь удалось потушить около половины восьмого.

Окончательно пожар потушили примерно в три часа дня. По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.