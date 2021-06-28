38-летний житель Мордовии в течение нескольких лет совращал собственную дочь

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

СУ СК Мордовии возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Ельниковского района. По информации следствия, на протяжении нескольких лет, с 2016 по 2019 год, мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери 2006 года рождения.

Лишь в этом месяце девочка рискнула рассказать об этом матери. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Подозреваемый был задержан. На допросе он рассказал, как и когда совершал в отношении девочки противоправные действия. Расследование уголовного дела продолжается.