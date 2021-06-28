В Пензе отыскалась 15-летняя девушка

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в результате организованных поисковых мероприятий местонахождение разыскиваемой установлено днем 27 июня. Несовершеннолетняя пояснила следователю, что ночевала у друзей. По имеющейся информации, в отношении девушки за период ее отсутствия дома каких-либо противоправных действий не совершено.

В рамках доследственной проверки будут установлены причины и обстоятельства безвестного исчезновения девушки, условия ее воспитания и отношения в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает, что никаких временных ограничений для сообщения в правоохранительные органы о безвестном исчезновении детей не существует.

Кроме имеющейся возможности обращения в полицию по номеру 02, или дежурному по следственному управлению по телефону 8(8412)36-17-02, о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, а также нарушении их прав и законных интересов можно сообщить, позвонив на прямую телефонную линию «Ребенок в опасности» по номерам телефонов: 8(8412)36-17-19, 63-64-97 или«123» (с городских номеров и мобильных операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС»). Прямая линия функционирует в круглосуточном режиме.