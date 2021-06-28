Музыкальный двор в Пензе - не только пространство без машин, а комфортный отдых, общение

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Площадь жилого комплекса, проект строительной группы «Рисан», расположенного в правобережной части Пензы, на пересечении двух транспортных магистралей - улиц Измайлова и Антонова, составляет свыше 4 га, из которых 3,3 га отведено под благоустройство дворовых территорий.

Всего здесь планируется сдать 1060 квартир. В состав жилого комплекса входит подземный паркинг на 89 мест для автомобилей.

Музыкальный двор в Пензе - не только пространство без машин, уличной суеты, а - комфортный отдых, общение.

Это и есть философия жилых комплексов, пояснил генеральный директор ООО «СГ «Рисан» Сергей Лисовол, время включения и работы музыки регламентируют сами жители. Вечером во дворах с многоуровневой подсветкой – аншлаг. Есть сцена, где проводятся спектакли с участием детей, конкурсы. Установлено спортивное оборудование.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Врио губернатора оценил качество проекта и его воплощения, уровень благоустройства. «То, что мы видим на примере этого объекта, уже вошло в правило в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре. Думаю, что и у нас это должно стать нормой – не только строить жильё, но и создавать комфортное пространство», - подчеркнул Олег Мельниченко.