Промышленность Пензенской области - лидер ПФО по темпам роста за 5 месяцев

Фото предоставлено министерством промышленности Пензенской области

За 5 месяцев 2021 года объем отгруженной продукции промышленными предприятиями составил 123 млрд рублей или 133,1% к соответствующему периоду прошлого года.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, рост обеспечен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, мебели, химических веществ и химических продуктов, лекарственных средств и материалов, бумаги и бумажных изделий.