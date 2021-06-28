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Экономика28 июня 2021 10:51

Промышленность Пензенской области - лидер ПФО по темпам роста за 5 месяцев

За 5 месяцев текущего года индекс промышленного производства в регионе составил 117,9 %. Второе место у Саратовской области (117,0 %), на третьем - Ульяновская область (116,9 %). Средний темп роста по РФ составил 103,2 %
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством промышленности Пензенской области

Фото предоставлено министерством промышленности Пензенской области

За 5 месяцев 2021 года объем отгруженной продукции промышленными предприятиями составил 123 млрд рублей или 133,1% к соответствующему периоду прошлого года.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, рост обеспечен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, мебели, химических веществ и химических продуктов, лекарственных средств и материалов, бумаги и бумажных изделий.

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