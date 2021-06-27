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Происшествия27 июня 2021 18:35

Сегодня в Пензенской области в пруду обнаружено тело 36-летнего жителя Тамалы

Четверо мужчин 23 июня отдыхали у пруда недалеко от села Хмырово. Один пошел купаться, его исчезновение из виду заметили лишь через некоторое время
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Самостоятельные поиски результата не дали, и они обратились в полицию.

По факту смерти мужчины 1985 года рождения Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пензенской области проводит проверку.

Сегодня утром тело 36-летнего мужчины обнаружено в водоеме. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Тамалы. По результатам будет принято процессуальное решение.

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