Сегодня в Пензенской области в пруду обнаружено тело 36-летнего жителя Тамалы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Самостоятельные поиски результата не дали, и они обратились в полицию.

По факту смерти мужчины 1985 года рождения Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пензенской области проводит проверку.

Сегодня утром тело 36-летнего мужчины обнаружено в водоеме. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Тамалы. По результатам будет принято процессуальное решение.