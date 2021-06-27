Артём Здунов встретился с выпускниками школ Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

26 июня Артём Здунов встретился с выпускниками школ, которые набрали 99 и 100 баллов на испытаниях ЕГЭ и поздравил их с высоким достижениями в учебе.

Врио Главы РМ поблагодарил родителей и преподавателей за воспитание таких юных, но уже без сомнения - профессионалов своего дела.

Выпускники поделились с Врио Главы РМ дальнейшими жизненными планами.

«Вы даёте себе задание - стать за 5 лет профессионалами, - отметил Артем Здунов. - А для региона поставлена задача - сделать все, чтобы по окончании вуза вам захотелось вернуться в родную республику. Мы ждем вас здесь».