Олег Мельниченко распорядился взять на особый контроль водоснабжение населения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В обсуждении темы приняли участие члены регионального правительства и – в режиме видеоконференцсвязи – руководители администраций районов и городских округов.

На территории области установился режим аномально высоких температур, что повлекло за собой перебои с водоснабжением и увеличение жалоб от населения. Только за последние дни пришло более 100 обращений.

«Водоснабжение населения и бесперебойный подвоз воды в случаях её нехватки или ремонтных работ нужно взять на особый контроль», - распорядился Олег Мельниченко. Первому зампреду правительства субъекта РФ Виктору Кувайцеву дано поручение проконтролировать ход ремонтных работ на аварийных участках. Все аварии на сетях водоснабжения должны устраняться в течение суток.