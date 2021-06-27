В Пензе выпускники не обошлись без пива

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В рейде приняли участие специалисты управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города, Октябрьского района, совместно с сотрудниками УМВД России по г. Пензе, представителями общественности.

Всего обследовано 12 объектов торговли, расположенных на улице Ладожской, а также проспектах Строителей, Победы. Нарушения выявлены в 3 точках

В «Точке аппетита» на ул. Луначарского в нарушение закона о продаже алкогольной продукции в объектах общественного питания продавалось пиво на вынос.

В одном из магазинов розничной торговли зафиксирована продажа алкогольной продукции (пива) без наличия кассового аппарата (нет подключения к системе ЕГАИС).

Сотрудниками полиции на виновных лиц составлено 2 протокола об административном правонарушении.