Андрей Лузгин: «Зенит» должен вернуться в профессиональную лигу»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Мэр Пензы Андрей Лузгин отметил, что этот вид спорта востребован у населения, а потому нужно его развивать.

- Наш «Зенит» должен вернуться в профессиональную лигу. Это даст пензенским детям возможность развиваться.

Как заявил представитель Российского футбольного союза Максим Веселкин, клуб «Зенит», располагающийся на базе спортивной школы №8, может стать детским футбольным центром.

- Важно сохранить перспективных детей и помочь им максимально реализоваться, – пояснил Максим Сергеевич.

Российский футбольный союз намерен помочь с этим, обновив спортивную инфраструктуру в Пензе.

- Надеюсь, это поможет увеличить количество занимающихся футболом в Пензе, - резюмировал Андрей Лузгин.