Андрей Лузгин: «Зенит» должен вернуться в профессиональную лигу»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Мэр Пензы Андрей Лузгин отметил, что этот вид спорта востребован у населения, а потому нужно его развивать.
- Наш «Зенит» должен вернуться в профессиональную лигу. Это даст пензенским детям возможность развиваться.
Как заявил представитель Российского футбольного союза Максим Веселкин, клуб «Зенит», располагающийся на базе спортивной школы №8, может стать детским футбольным центром.
- Важно сохранить перспективных детей и помочь им максимально реализоваться, – пояснил Максим Сергеевич.
Российский футбольный союз намерен помочь с этим, обновив спортивную инфраструктуру в Пензе.
- Надеюсь, это поможет увеличить количество занимающихся футболом в Пензе, - резюмировал Андрей Лузгин.