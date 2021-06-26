В Пензенской области хорошие новости для фельдшеров и медсестер

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Для ликвидации кадрового дефицита в сельской местности Правительство РФ расширило список получателей компенсационных выплат для переезжающих работать в сельскую местность или малые города России медиков и включило в него, помимо врачей и фельдшеров, медсестер и акушерок фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а также фельдшеров выездных бригад "скорой".

Новые правила начали действовать с 1 января 2021 года.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, первой получившей такую выплату стала медсестра на ФАПе в с. Большая Сергеевка Тамалинского района. Также «подъемные» получили еще 3 фельдшера, трудоустроившиеся на ФАПы в село Лебедевка Пензенского района, с. Богородское Мокшанского района и с. Лопатино.

«Мы надеемся, что данная мера поддержки даст эффект, поскольку потребность в кадрах в нашем регионе – очень высокая, - говорит врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин. – Дефицит среднего медперсонала на ФАПах составляет около 100 человек.