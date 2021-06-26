Олег Мельниченко поблагодарил молодых пензенцев

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Торжественная церемония в честь отмечаемого 27 июня Дня молодежи, состоялась на стадионе «Первомайский» в пятницу, 25 июня 2021 года.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, обращаясь к собравшимся, Олег Мельниченко поблагодарил молодых людей за участие в реализации социально значимых инициатив и активную жизненную позицию.

Отметив талант и творческий потенциал юношей и девушек, их креативность, врио губернатора приступил к самой запоминающейся части торжества – вручению наград.

Представителям волонтёрского движения Олег Мельниченко вручил грамоты, памятные медали и благодарственные письма Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию и проведение Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Награды получили Татьяна Карамышева, Олег Куроедов, Данила Беспалов, Виктор Колгатин, Радмила Лазько, Денис Стародубов,Юлия Мартынова, Анастасия Ненашева, Алена Бондарь.

Благодарственными письмами главы государства и врио губернатора Пензенской области были поощрены: Кристина Громова, Андрей Букотин, Елена Макеева, Олег Машин, Софья Акимова, Сергей Зиновьев, Анна Ванчина, Александр Бочкарев. А также Варвара Балашова, Юрий Годяев, Антон Жбанов, Екатерина Клеманова, Анастасия Патеева, Мария Романенко, Екатерина Федулаева, Елизавета Чарыкова.

Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи награждена Ксения Потанина.