Пензенец Максим Малафеев – чемпион Европы по прыжкам в воду

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В составе юниорской сборной России пензенский спортсмен Максим Малафеев выиграл «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду, которое проходит в Хорватии. Максим показал лучший результат в синхронных прыжках с вышки в паре с Сандро Рогава.

Мы уже сообщали о том, что накануне золотые медали в свой актив записали пензенские спортсменки Алина Арефьева и Полина Саёкова в той же дисциплине - синхронных прыжках с вышки.