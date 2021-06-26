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Спорт26 июня 2021 9:53

Пензенец Максим Малафеев – чемпион Европы по прыжкам в воду

В составе юниорской сборной России Максим Малафеев выиграл «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду, которое проходит в Хорватии
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В составе юниорской сборной России пензенский спортсмен Максим Малафеев выиграл «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду, которое проходит в Хорватии. Максим показал лучший результат в синхронных прыжках с вышки в паре с Сандро Рогава.

Мы уже сообщали о том, что накануне золотые медали в свой актив записали пензенские спортсменки Алина Арефьева и Полина Саёкова в той же дисциплине - синхронных прыжках с вышки.

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