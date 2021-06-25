Ливневка в Пензе, дороги в Заре, коммунальная техника в лизинг

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Начальник Финансового управления города Ольга Завьялкина доложила о внесении изменений в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

«Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 118 млн 733,8 тысяч рублей», – сообщила она.

Из них порядка 81 млн рублей – увеличение налоговых доходов на основании письма Управления ФНС России по Пензенской области.

Отвечая на вопросы депутатов, Ольга Викторовна сообщила о размере средств, предусмотренных в бюджете на приобретение новой спецтехники для уборки города.

«Сумма в размере 18,048 млн рублей – это лизинг коммунальной техники для содержания улично -дорожной сети», – пояснила руководитель ведомства.

Планируется приобрести 40 единиц спецтехники для уборки дорог и тротуаров.

В ходе сессии была затронута тема строительства и реконструкции дорог. Депутаты задали вопрос о перспективах ремонта улицы Рябова. Ситуацию прокомментировал глава администрации города Андрей Лузгин.

По его словам, аукцион на проведение работ по ее реконструкции не состоялся, так как не поступило заявок. Будет объявлена повторная процедура по определению подрядчика. Работы планируется начать в этом году, закончить – в следующем.

Также он сообщил о планах по строительству дорог в Заре.

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В частности, есть проекты капитального строительства дорог (с системой отвода воды) по улице Магистральной и трем Магистральным проездам - стоимостью около 300 млн рублей.

Андрей Лузгин сообщил в ходе сессии о планах проложить ливневку на проблемных сегодня участках - на проспекте Строителей, улицах Лозицкого, Рахманинова, Ростовской. А также о том, что у ТЦ «Коллаж» предусмотрено увеличение количества коллекторов и ливнеприемников.

На улице Рябова предполагается проложить не только ливневку, но и дренаж для понижения уровня воды. По Урицкого и Суворова, где были подтопления, скорее всего, предстоит добавить второй ливнеприемник.

По улице Володарского потребуется переложить трубу, ее диаметр недостаточный.

Кроме того, на сессии были рассмотрены и другие вопросы.