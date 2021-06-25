В Мордовии поставят спектакль о скульпторе Степане Эрьзе

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Спектакль о нем будет поставлен в Мордовском государственном национальном драматическом театре. В качестве основы для сценария возьмут пьесу Валентины Мишаниной «Возвращение на круги своя, или Христос Кричащий».

Художественным руководителем постановки выступит заслуженный деятель искусств России и Калмыкии Борис Манджиев. Чтобы настроиться на рабочий лад, он приехал в Саранск и уже посетил Музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.

Директор культурного учреждения Людмила Нарбекова познакомила гостя региона с биографией скульптора и подарила ему сборник статей о нем. В свою очередь, Борис МАнджиев презентовал ей свой автобиографический рассказ «Из копилки памяти».

Премьера спектакля состоится осенью.