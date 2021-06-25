Национальные цели в строительстве жилья

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко

Основным на совещании стал вопрос достижения показателей национальных целей по жилищному строительству и инфраструктурному развитию регионов.

В рамках мероприятия были проработаны темы пространственного развития, агломераций и опорных пунктов, определения точек роста. Рассмотрены вопросы межбюджетных отношений и трудовых ресурсов, работы национальной системы пространственных данных.

В ходе семинара-совещания с рядом инициатив по усовершенствованию работы в сфере градостроительства выступил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Комментируя внесенные от региона предложения, он отметил, что в целях стимулирования развития инфраструктуры в городских агломерациях надо на федеральном уровне определить понятие «городская агломерация», критерии для установления таких территорий.

«Также, на наш взгляд, необходимо определить понятие «опорный населённый пункт». Установить стандарты инфраструктурного развития такого пункта. Процедуру подготовки, согласования и утверждения комплексного плана развития городской агломерации», - пояснил врио главы субъекта Федерации.

По его мнению, это обеспечит более интенсивное развитие агломераций, в том числе, путём строительства социально значимых объектов.

Участники семинара обсудили способы обеспечения улучшения жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и ввода в эксплуатацию не менее 120 млн кв. метров жилья в год. А также развитие индивидуального жилищного строительства, ипотеки по данному направлению, упрощение процедуры предоставления земельных участков, технологического присоединения к сетям.

В Пензенской области, в частности, планируется запустить в тестовом режиме информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Это даст возможность застройщикам получать актуальную градостроительную информацию о территориях застройки, услуги в сфере градостроительства в электронном виде, что позволит оперативно подготавливать и согласовывать градостроительную документацию.