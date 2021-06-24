В Мордовии силовики прикрыли две подпольные оружейные мастерские

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, в ходе обысков изъято пять единиц огнестрельного оружия: два пистолета Макарова, револьвер, изготовленный из сигнальных аналогов, нарезная винтовка, травматический пистолет, более 300 патронов различного калибра, основные части и инструменты для изготовления оружия, а также взрывчатые вещества.

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

В отношении подозреваемых ММО МВД России «Ардатовский" и следственным отделом УФСБ республики возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Проводятся следственные действия.