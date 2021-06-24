Угнанный у жителя Засечного автомобиль остановили на трассе под Пензой

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

32-летний житель Засечного пришел в полицию с заявление об угоне «Мазды». Автомобиль был припаркован у дома на Прибрежном бульваре. При этом незадолго до этого владелец машины потерял где-то ключи от нее.

Через пару часов автомобиль был остановлен сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пензенскому району на дороге в Кондоль. За рулем был 20-летний гражданин, которого сразу доставили в дежурную часть и допросили.

Отпираться парень не стал и рассказал все, как было: с хозяином машины он познакомился на пляже. Вместе пили спиртное. Когда новый знакомый ушел домой, юноша обнаружил лежащие на песке ключи, нашел машину и угнал ее.

Иномарка была возвращена владельцу. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.